Este sábado, a las 17.30, se juega el esperado clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys en el Gigante de Arroyito. Para garantizar la seguridad de los hinchas y el orden en las inmediaciones del estadio, la provincia de Santa Fe dispuso un operativo de seguridad especial en conjunto con la Unidad Regional II.

Un total de 582 efectivos policiales estarán a cargo del operativo, una cifra similar a la desplegada en el clásico anterior. En conferencia de prensa, el director de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia, Fernando Peverengo, subrayó que la seguridad de la ciudad “no se resiente por el partido, sino todo lo contrario, se refuerza”.

“Hay distintos puntos calientes que tenemos que estar monitoreando para que ante cualquier movimiento anómalo haya una respuesta rápida. Tenemos antecedentes no gratos. El operativo es dinámico y se reformula de acuerdo al resultado deportivo”, sumó el funcionario.

Por su parte, el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia, recomendó a los hinchas llegar con anticipación al estadio, ya que las puertas abrirán tres horas antes del inicio del partido.

“Venimos haciendo reformas por calle Avellaneda y hemos reordenado el estacionamiento para evitar conflictos en el ingreso y egreso de los planteles. Las puertas de Central vienen funcionando muy bien”, destacó el funcionario y cerró: “Es un clásico que mira todo el país y hoy particularmente gran parte del mundo. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y que el lunes estemos hablando de un resultado enteramente deportivo”.

Además, confirmaron la realización del tradicional “banderazo” en el Coloso por parte de los hinchas leprosos, con la participación de 80 efectivos. Será este jueves a las 19 y se habilitará la platea Maxi Rodríguez (inferior y superior) y la popular Sur.