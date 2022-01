Después de unas semanas sin poder entrenar con el equipo por covid, Walter Montoya finalmente firmó su contrato y volvió a las prácticas este miércoles. El volante habló en conferencia, se mostró muy contento y sostuvo: "No tengo dudas de que las cosas van a salir, voy a dar todo por este club y por esta camiseta que tanto amo".

Consultado sobre el plantel, el "Chaque" se mostró ilusionado: "Tenemos un lindo plantel con muchos chicos que muestran ganas, que juegan bien. Aparte tenemos a Marco, a Emiliano, nos vemos bien para lo que viene".

"El clima en el grupo la verdad que es espectacular, y eso es fundamental. El plantel es muy bueno y eso me puso muy contento. Es la mejor forma de acercarnos al objetivo".

Además, también habló de su estado, teniendo en cuenta que a pesar de no entrenar con el plantel, lo hacía diferenciado: "En lo físico estoy muy bien. Obviamente después de esta semana estando aislado me cuesta más, pero con unos días ya me voy a poner a punto y a la par de los chicos".

El volante, que puso el gancho este miércoles, se refirió a su relación con el Kily González: "Hablamos poco hasta ahora, pero seguramente después de esta semana empezaremos a hablar más. Ahora que estoy al 100% porque antes faltaba la firma, que era lo más importante, nos pondremos en contacto para saber lo que él quiere de mí".

Como no podía ser de otra manera, Montoya también habló de sus ganas de volver a jugar en el Gigante de Arroyito, aunque fue precavido: "Ahora estoy tranquilo. Estoy pensando en ponerme a punto para entrenar con el grupo, y después me tocará pensar en el primer partido en el Gigante. Obviamente tengo muchas ganas de que ese día llegue, pero vamos paso a paso".

Y para finalizar, dejó ver sus deseos y sus ganas: "Todos queremos que a Central le vaya bien. La idea es que nos entendamos adentro de la cancha y busquemos todos el mismo objetivo. No tengo dudas de que las cosas van a salir, voy a dar todo por este club y por esta camiseta que tanto amo".