Este fin de semana se viralizó un video del jugador de Rosario Central, Walter Montoya, jugando al fútbol tenis con Maxi Rodríguez en el Autódromo de Rosario contra pilotos en el marco de la carrera de TC2000, situación que generó algunas críticas de los hinchas y de parte de la dirigencia porque el jugador tiene que operarse por una lesión en su tobillo.

El mediocampista dijo que fue sólo para el video, que ni se movió en los cinco puntos que jugaron y que mayormente la tocó con la cabeza. El video así lo indica. "Fui a visitar a Facu Ardusso, tenía tarde libre y surgió el fútbol tenis, solo cinco puntos y ni me muevo. No se agravó la lesión en ese momento porque yo ya tenía el estudio. La gente se tiene que quedar tranquila. Había gente de Central y nadie me dijo nada", dijo en el programa de televisión Zapping Sport.

Luego agregó: “La situación me hizo reír porque me hicieron llegar cosas de la dirigencia que decía que no estaban de acuerdo a eso. Hablando en general, se preocupan más por tres minutos o cinco pelotas y no se preocuparon cuando jugué 60 minutos contra Platense y no quisieron hacer estudios”.

Por último, el jugador, que será operado el miércoles, pidió disculpas, pero remarcó que "nadie del club lo llamó, solo el doctor". "Si yo no hinchaba para hacerme los estudios, hasta hoy en día estaría por jugar".