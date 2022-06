César Luis Menotti es un viejo hincha de Rosario Central y una vez más lo dejó en claro. En una entrevista con TyC Sports reveló sus ganas de que Ángel Di María llegue al club de Arroyito antes de su retiro. "Si no llega a ir (a Central), lo voy a buscar yo", dijo con tono jocoso.

"Lo voy a buscar y lo llevo yo. No lo saludo nunca más si no va a Central cuando siga jugando", sentenció. Menotti comentó: "No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía, con esa carita de inocencia luchó para buscar el reconocimiento que merecía".

El ex DT de la selección nacional dijo estar muy feliz por el presente del equipo. "La gente renueva su sueño cuando ve un equipo que lo representa y lo está consiguiendo. Estoy feliz y se lo merecen porque se reunieron afectivamente", dijo.