Marco Ruben: “Me motivó la ilusión de poder compartir con Ángel, se de o no”

Marco Gastón Rubén fue presentado ante la prensa en el Gigante de Arroyito y contó los factores que fueron determinantes para su regreso a las canchas: “Me motivaron varias cosas como poder compartir una etapa con Miguel que es un ídolo nuestro. Gonzalo y Carolina confiaron en que podía tener otra etapa, y me motivó la ilusión de poder compartir con Ángel, se de o no; una vez que me mentalicé ya no había nada en el medio", admitió.

El ex delantero de River y de reciente paso por Deportivo Maldonado de Uruguay señaló que fue clave poder encontrarse con el presidente y la vicepresidenta: “a partir de la reunión con Gonzalo y Carolina se me metió la idea en la cabeza y empecé a planear, primero con mi mujer que no se puso muy contenta pero ella fue la primera en apoyarme y darme la confianza para cumplir otro sueño acá en Central”, señaló.

El atacante que se alista para su quinto ciclo en la institución habló de los objetivos: tenemos repechaje de Copa Sudamericana, Copa Argentina y el torneo”. “Vamos a tomar con la mayor seriedad y el mayor profesionalismo para intentar lograr algo” -además agregó que anhela con volver q convertir- “ojalá pueda ayudar con goles, sueño con volver a hacer un gol en el Gigante”, confesó .

El máximo goleador de la historia de Central señaló que llega dispuesto a ganarse un lugar a pesar del buen momento de Agustín Módica: tenemos mucha competencia en el puesto, eso es importante”. “Nadie tiene el puesto asegurado; todos queremos jugar, mis compañeros tienen menos años pero yo vengo y tengo ganas de jugar, no voy a regalar nada y eso tiene que pasar en cada puesto de la cancha”. “Agustín viene muy bien, haciendo goles y trabajando”, destacó.

Quien fuese capaz de convertir 105 tantos con la casa auriazul dejó en claro la alegría que le genera haber retornado al club: “estoy contento de haber tomado esa decisión, contento de la confianza que me dieron, sin esa confianza no hubiese ni pensando volver a jugar”. “Estoy ante el desafío más importante de mi carrera”. “Hay que sumar desde todo punto de vista, eso vine a hacer y i tome la decisión de volver es porque creo que puedo dar la talla en la cancha”, cerró.