Mientras de definen los detalles de la venta de Facundo Buonanotte al Brighton & Hove Albion, la comisión directiva canalla recibió una oferta del Lugano de Suiza por Alejo Véliz.

La propuesta del club europeo sería de 3 millones de dólares: dos a partir de la incorporación del delantero y el resto del monto a través del cumplimiento de objetivos.

Luego de conocerse la oferta, Véliz afirmó: "Mi representante me contó la oferta. Yo hablé con la familia y es una muy buena propuesta. Son situaciones que no sabés si se presentan dos veces".

"En la cabeza siempre está que tengo que sacar a la familia adelante. Tengo que pensar en mí y en el futuro", señaló el futbolista, en diálogo con Radio 2, y continuó: "Quedan dos días para terminar de definir la chance de si me voy o me quedo. Si me toca quedarme, voy a dar lo mejor. Amo al club".

A pesar de los deseos del juvenil, este lunes por la noche, el vicepresidente de Rosario Central aclaró que el delantero no será vendido: "Ante las diversas versiones periodísticas, y con el fin de generar transparencia en la información, confirmamos que el futbolista Alejo Véliz no será vendido, a pesar de que llegó una oferta formal al club de una Institución Europea".