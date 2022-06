La llegada de Carlos Tévez como DT ha revolucionado el mundo de Rosario Central, y en él, a todos los jugadores que forman el plantel canalla. El más nuevo dentro del equipo, es José Leudo, último refuerzo de los rosarinos, que llegó unos días antes de la confirmación del Apache.

En este sentido, el ex jugador habló del colombiano en su presentación, y dijo haberse sorprendido con sus cualidades: "Cuando hablamos ya estaba cerrado. La verdad que hoy lo vi por primera vez y me sorprendió. Y, bueno, tiene la chance, como todos los muchachos, porque arrancamos de cero. Todos tienen que demostrar que quieren jugar en Central".

Por su parte, el mediocampista tuvo una charla con Olé, donde se mostró muy entusiasmado de ser parte del conjunto rosarino: "Vi la conferencia. Y es algo que te motiva para seguir trabajando. Sabemos que no es algo fácil que alguien tras ser jugador ya te esté dando indicaciones y es muy lindo para uno".

"Estamos para avanzar y crecer, quiero ganarme el puesto. En cuanto al equipo esperemos estar en la altura y hacer un buen papel".

Por último, Leudo también habló de su estado físico y si podría estar el viernes ante Gimnasia: "La verdad como en Colombia los equipos que no nos clasificamos a los playoffs no veníamos jugando, entonces ahora me estoy poniendo bien físicamente. Espero el momento".