Matías Lequi delinea el equipo que enfrentará a Independiente el sábado en Avellaneda. Varios jugadores que no vienen teniendo acción podrían tener su lugar en el Libertadores de América Enrique Bochini.

Uno de los interrogantes pasa por saber quién ocupará el arco. Axel Werner, que jugó su último partido en la victoria ante Sarmiento, tiene chances de ingresar por Jorge Broun.

La línea defensiva podría tener la vuelta a la titularidad de Damián Martínez en el lateral derecho. La zaga central incluiría a Juan Giménez y Miguel Barbieri; y en el lateral izquierdo no se descarta que ingrese Alan Rodríguez por Agustín Sandez.

La mitad de la cancha sería otro lugar de cambios para el entrenador, teniendo en cuenta que Mauricio Martínez viene acumulando muchos minutos y tuvo que ser reemplazado frente al conjunto brasileño. Kevin Ortiz aparecería como reemplazante.

Jaminton Campaz, que fue amonestado y no estará en la revancha ante Fortaleza, está en condiciones de repetir y estaría ante el Diablo. Tomás O’Connor, que fue titular en el clásico pero no ingresó el último miércoles, también pelearía por su lugar en el once.

Francesco Lo Celso, Maximiliano Lovera y Lautaro Giaccone son algunos nombres que tienen posibilidades de estar el sábado y buscarán ganarse su lugar en la revancha de los octavos, en lugar del volante colombiano. Para el frente de ataque no se descarta que juegue nuevamente Enzo Copetti.

El entrenador de Central evaluará también a Augusto Solari, recientemente incorporado al plantel, que no vio actividad ante el elenco de Juan Pablo Vojvoda.

Este viernes será el último entrenamiento antes de partir a Buenos Aires donde Lequi tomará la decisión. Haber obtenido los últimos seis puntos en la Liga, le darían al DT la oportunidad de hacer descansar a varios de sus futbolistas y además, darle la oportunidad a algunos de mostrarse y ganarse un lugar en la consideración.