Rosario Central no encuentra el rumbo y, además, las lesiones y sanciones no ayudan a conformar un equipo competitivo. Para el partido del próximo sábado ante San Lorenzo, el DT canalla, Matías Lequi, no podrá contar con los referentes del plantel: Facundo Mallo, Marco Ruben y Carlos Quintana.

Los zagueros tuvieron molestias musculares en el último partido ante Godoy Cruz y tuvieron que ser reemplazados en el complemento. En sus lugares ingresaron Miguel Barbieri y Juan Giménez.

En tanto, el delantero Marco Ruben llegó a la quinta amarilla y no estará a disposición para enfrentar al Cuervo. De esta forma, Enzo Copetti volvería al once inicial.

Por otro lado, el colombiano Jáminton Campaz se recuperó de la lesión muscular y podría volver el próximo sábado.