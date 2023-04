La historia de Franco y una camiseta de Rosario Central es de lo más curiosa por donde se la mire. Se trata de un joven estudiante de Comunicación Social de la UNR, al que no le gusta el fútbol y no tiene idea de él, pero que se encontró con una suerte de reliquia en su camino y lo contó en un hilo de Twitter.

“El domingo a la noche caminaba por barrio Echesortu y me encontré en un volquete un lindo cuadro. Cuando me acerco, lo doy vuelta y era una camiseta enmarcada de Rosario Central firmada por el plantel 2016-17 según mis averiguaciones”, comienza narrando el joven. Después da algunas precisiones: es camiseta suplente del año 2016 de cuando dirigía el Chacho Coudet y “tiene la firma de un gran jugador según los hinchas que me escribieron: El Sr. Marco Ruben”.

“No soy una persona del ámbito futbolero pero sé que es una pieza muy valiosa y especial para el hincha así que la lleve a mi casa, mientras tanto averiguaba info sobre la camiseta y el equipo de ese momento. La gente en el colectivo me felicitaba por tenerla”.

Luego dice que hace pública la historia porque quiere encontrar al dueño de la camiseta que está en excelente estado. Luego aporta algunos datos: no es de Ramón, el hincha de Rosario Central, al que le entraron a su casa de Barra al 2100 y le robaron su colección. También dice que la prensa y el cuadro tiene detalles que sólo su dueño puede saber.

“En caso de no aparecer su dueñ@ legítimo con pruebas fehacientes será donada a una ONG para su uso benéfico”.