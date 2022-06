Hoy juega Central y desde Calle Mitre quieren dejar el tema nuevo DT para mañana, así las energías están enfocadas en el partido de esta tarde, que es importante, ya que si gana Godoy Cruz empieza a acortarle puntos en la tabla de promedios.

Las reuniones que hubo fueron las siguientes: este miércoles se reunieron Hanono y Ferreyra con Ricardo Schlieper por Vitamina Sánchez, y al mismo momento Ricardo Carloni con Christian Bragarnik por Carlos Tevez. A ambos les manifestaron que estaban interesados en sus representados para que den órdenes desde el banco.

Los dirigentes que formaron parte de cada reunión, tiran la soga para su lado porque le dieron la palabra a los respectivos representantes. El tema es que de un lado está Christian Bragarnik, Claudio Tapia y Ricardo Carloni, y del otro hay dirigentes que están por debajo de la estructura piramidal y un representante con menos peso.

Este jueves al mediodía, Ricardo Schlieper habló en el programa radial Estadio 3 y dejó una frase contundente: "la gente se come el verso de que tal técnico viene con refuerzos y eso es mentira, los jugadores le cuestan dinero al club". Claramente haciendo referencia a esa idea que sobrevuela de que Carlos Tevez vendría con refuerzos bajo el brazo.

Esa es la propuesta que trajo Carloni desde Buenos Aires, y la defiende junto al director deportivo Raúl Gordillo. Del otro lado, el secretario general Guillermo Hanono y el protesorero Esteban Ferreyra siguen la idea que defendía el presidente Di Pollina, que a partir de este jueves está de licencia por problemas de salud.

¿Cuál era la idea de Di Pollina? También lo contó el representante de Vitamina Sánchez en la nota radial antes mencionada: “el presidente nos comunicó que no querían improvisar con el próximo técnico, que querían alguien de experiencia”.

Por otra parte, está el punto de vista del dirigente Fabio García, que tiene lugar en la mesa chica de decisiones. Él considera que es todo muy rápido y falta información, y recordó que cuando vino Diego Cocca, del mismo representante que Carlos Tevez, Central tuvo que comprar los pases de Diego Zabala, Damián Martínez e incorporar a Emanuel Brítez.

Los jugadores que Central quiere y necesita ahora, que serían facilitados por esta gente, son Gastón Ávila, Marcelo Weigandt, Tomás Cardona y nuevamente Emanuel Britez, todos para la zaga defensiva, donde el equipo más falencias tiene y más jugadores necesita.

El proyecto de Tevez

Carlitos le habría ofrecido a Ricardo Carloni un proyecto a largo plazo, que abarca no solo la primera división sino la Reserva y las Divisiones Inferiores, con el objetivo final de que “Central vuelva a ser competitivo”. Para esto, contará con Chapa Retegui como ayudante de campo, ex DT de Las Leonas y Los Leones de Hockey, y también estarán dos de sus hermanos en el cuerpo técnico, además de un preparador físico que actualmente está con trabajo.

El proyecto de Vitamina

Si bien no pudimos acceder a este plan de primera mano ya que no tuvimos éxito en el intento de comunicación con el representante Ricardo Schlieper, desde la dirigencia de Rosario Central confían en la forma de trabajo de Pablo Sánchez y creen que lo que necesitan en este momento es un técnico de experiencia. Su trabajo sería enfocado en primera división, no integral, y en la charla de este miércoles pidieron que el tema refuerzos lo manejen directamente con el DT, sin intermediarios.

Di Pollina, de licencia

El presidente de Rosario Central se tomó licencia a partir de este jueves, y hasta el jueves próximo, por motivos de salud. En horas del mediodía fue internado en un sanatorio de la ciudad donde le realizarán análisis coronarios. Hace aproximadamente dos años, Di Pollina tuvo los primeros problemas de esta índole y en los últimos días volvió a tener avisos de su cuerpo, por lo que recurrió a su médico de cabecera e inmediatamente le recomendaron licencia y estudios. Una vez que tenga los resultados verá si retoma funciones o extiende licencia hasta el fin del mandato.