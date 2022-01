Juan Cruz Komar sigue mostrando su postura y continúa presionando a Talleres para que le permita jugar en Central esta temporada. El defensor se encuentra en Rosario y no volverá a Córdoba.

"Es mi sueño jugar ahí porque soy hincha desde chico. La verdad es que me gustaría que se diera", había dicho en una conferencia de prensa hace dos semanas.

Este jueves, Ricardo Carloni, vicepresidente canalla, habló sobre el tema, y dijo: “Efectivamente, Juan Cruz está en Rosario. Estamos negociando. Queremos a Komar en el club y el jugador también. Lo que proponemos, ya que Fassi no acepta un préstamo, es que Talleres tase el ciento por ciento del pase, comprar el 50 por ciento, darle el 35 por ciento que les falta del pase de Rodrigo Villagra, fijar una opción por la otra mitad y ser socios en el caso de una futura venta del jugador. Pero de ningún modo aceptaremos negociar porcentajes de los pases de (Gino) Infantino, (Lautaro) Blanco u otro jugador, que son patrimonio del club”

“Tenemos que encontrar con Fassi un punto de equilibrio, porque tampoco podemos esperar hasta el último día del libro de pases a Komar. Lo necesitamos ahora. Me daría mucha lástima por el pibe que la operación no se haga. Esperemos que cuando se le pase el enojo por esta situación, Fassi se siente a negociar y empecemos a encontrarle una solución a esto. Me parece incorrecto que quiera cortarle la carrera al jugador”, agregó.

"A nosotros nos pasó con Rodrigo Villagra, quien se plantó para irse a Talleres. Se nos plantó a nosotros y al técnico y tuvimos que aceptarlo. No nos gustó, pero no podíamos cortarle la carrera al chico”.

El caso podría resolverse en las próximas horas. Mientras tanto, el jugador se encuentra en Rosario a la espera de las negociaciones entre ambos clubes.