Con la novela prácticamente finalizada, y ya en el lugar donde quiere estar hace meses, Juan Cruz Komar dio su primer conferencia como jugador de Rosario Central. "Estoy muy contento por estar acá, con el correr de los entrenamientos creo que me iré asentando mejor, pero la sensación es muy linda. Estoy impresionado con el plantel, tenemos diversas edades, algo que es muy importante. Están los más grandes que nos dan la experiencia, y hay chicos con muchas ganas", sostuvo el defensor, en primera instancia.

Sobre su estado y si está para jugar, el refuerzo fue claro: "Este año todavía no he hecho fútbol, y aunque físicamente estoy bien, necesito rodaje con la pelota. Obviamente estoy a disposición del Kily, pero esa es su decisión. Me falta un poco de ritmo competitivo, pero también la realidad es que eso lo agarraré jugando".

Casi dos meses de idas y vueltas fueron los que vivió Komar, intentando fichar por el club de sus amores, y así lo contó: "Fue difícil, se hizo muy largo. Me dediqué a entrenar y a estar bien para estar preparado pase lo que pase. Hubo momentos de ansiedad cuando parecía que no se daba, pero intenté estar tranquilo la mayor cantidad del tiempo posible".

Consultado por su debut de local, el ex Boca se mostró muy ilusionado: "Va a ser muy fuerte cuando juegue en el Gigante. Voy a intentar disfrutar lo máximo posible, sin perder la concentración. La clave es rendir, pero va a ser un momento muy significativo".

Y para finalizar, el flamante refuerzo contó una anécdota en la final de la Copa Argentina 2015, donde se enfrentaron Boca y Central, y el Canalla fue notablemente perjudicado por el árbitro, con el Chacho Coudet en el banco.

En aquel momento, Komar era parte del plantel de Boca, y a pesar de ser campeón, no lo recuerda con felicidad: "Fue un momento muy duro. No pude separar lo profesional de lo sentimental. No pude salir a festejar porque no me salía. No me sentía tan identificado con ese plantel porque jugué poco, pero al margen de eso, mi familia estaba dolida, yo también, y fue una situación difícil".