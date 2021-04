Rosario Central piso con el pie izquierdo en su debut en la Copa Sudamericana y cayó 1 a 0 frente a 12 de octubre en Paraguay. Según el DT del elenco rosarino, Cristian González, el equipo no encontró "fluidez para el gol" y la sentencia paraguaya fue injusta porque fue un "gol de rebote".

“La tenencia y el funcionamiento fue nuestro. Ellos nos dieron la pelota y se cerraron muy bien. No tuvimos la fluidez para llegar al gol. Ellos con un rebote se encontraron con ese gol y terminaron con un resultado negativo ", repasó. “Tuvimos muchas situaciones para empatar el partido y no se nos dio”.

No dejó pasar la oportunidad para criticar al venezolano Juan Soto Arévalo por dos supuestos penales no sancionados que perjudicaron a los rosarinos. “Hubo dos penales claros que no fueron pitados. Si hubiese estado el VAR seguramente hubieran cobrado penal, pero ya está hay que seguir. Son errores que fueron claros y nos perjudicaron”.

Para finalizar sostuvo: "A nadie le gusta perder, menos después de los buenos resultados con los que veníamos. Pero esto no opaca nada. Esto recién arranca ”.