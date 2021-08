Rosario Central consiguió la ansiada victoria después de la racha de derrotas que lo dejó en el fondo de la tabla, y que complicó el panorama en el ámbito local. El Canalla goleó a Arsenal y ya salió de ese lugar incómodo.

Finalizado el encuentro, el DT Canalla habló y se mostró contento con el resultado ya que "lo necesitaba", pero también autocrítico: "Entramos y a los cinco minutos ellos tuvieron una clara, y eso no lo podemos permitir, el fútbol no te lo permite. Pero sí resalto que nosotros veníamos con quince días muy fuertes, entre la salida en copa que no merecíamos y el clásico, por eso a lo mejor entramos medio dormidos, aunque gracias a Dios "Fatura" estuvo muy bien. Después fuimos contundentes en todas las llegadas", sostuvo el Kily.

Sobre la chance de remontar el mal arranque en el torneo, el rosarino fue claro: "Necesitábamos mucho esto, tanto yo como los jugadores. El campeonato local está muy parejo, los punteros no ganaron, y con un par de victorias más nos podemos meter con ellos".

La actitud es algo que no se negocia en el conjunto de Arroyito, y menos si está el Kily en el banco, por eso resaltó a sus jugadores: "Yo estoy feliz, todo entrenador quiere ver lo que me demuestran a mí mis jugadores, y eso me llena de orgullo".

Para terminar, fue autocrítico otra vez pero con positivismo: "Queda mucho para recuperar terreno, pero también tenemos mucho que mejorar. Hoy nos perdonaron, pero los primeros minutos esos que tuvimos no podemos repetirlos si queremos pelear por algo".