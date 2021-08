Un nuevo error arbitral volvió a perjudicar a Rosario Central, esta vez, en la derrota ante Aldosivi en el Gigante de Arroyito. Una mano de Fabricio Coloccini no fue sancionada y el DT canaya, Cristian González perdió la paciencia luego del partido: "Me rompe mucho las pelotas".

"Nuevamente paso lo mismo. Yo no quiero que me regalan nada, pero no nos dan cosas que son clarísimas. El partido pasado, un penal a Caraglio, un gol en offside; ahora esto. La verdad que rompe las pelotas", y dijo y sugirió: "Ya me da que pensar"

En tanto cree que el VAR puede mejorar estas situaciones aunque no confía en que se implemente: "La realidad nos dice que no se va a utilizar. A lo mejor con el VAR el otro día y hoy teníamos otro resultado, pero no me puedo lamentar porque no sirve de nada ".