El entrenador canalla Cristian Kily González afirmó este miércoles que el propósito de Central en la temporada que se inicia es "ser protagonistas". Y en ello va la necesidad de "dar un salto de calidad" para meterse en el lote de punteros en la Liga Profesional de Fútbol, pero también de arrimarse y clasificar a copas internacionales, un objetivo que en 2021 estuvo casi a punto de lograr.

"El objetivo es ser protagonistas, nuestra realidad indica que para hacerlo debemos dar un salto de calidad. Me quedo con partidos claves como contra Platense y contra Huracán, que debíamos ganarlos y no lo hicimos. A la vez, me da orgullo que cuando se ponía en duda mi continuidad los jugadores estuvieron a la altura", dijo el DT en conferencia de prensa, al término de la práctica en Arroyo Seco.

"Ese equilibrio busco para ser protagonistas. Con los juveniles que pusimos en campo, los jugadores de experiencia y trayendo los refuerzos como el arquero y un volante y otros tal vez tenemos la obligación de ser protagonistas", recalcó.

González estimó que no haber clasificado a la Copa Sudamericana tuvo su razón. "Tal vez no estábamos a la altura para poder jugarla. Ahora tenemos otra oportunidad", dijo.

Y ponderó "el esfuerzo muy grande que está haciendo la comisión directiva para hacer ese salto de calidad que necesitamos en el plantel. Han venido dos jugadores muy importantes, más allá de no contarlos ya por el aislamiento, y luego algunos jugadores más en carpeta que se verá de traerlos".

"La gente está muy entusiasmada con la llegada de los dos primeros refuerzos. Necesitamos jugadores que lleguen y se pongan la camiseta", remarcó el "Kily".



El arquero Gaspar Servio ya está en Rosario y en las próximas horas se realizará la revisión médica para sumarse a la pretemporada.



El mediocampista Walter Montoya no pudo estar en el primer día de entrenamientos ya que está aislado por ser contacto estrecho y se incorporará cuando cumpla el plazo.



El "Kily" pretende dos defensores centrales para reforzar el equipo y las principales opciones son Mauricio Martínez, de Racing Club, y Juan Cruz Komar, de Talleres de Córdoba.



El regreso de Martínez, quien puede jugar como zaguero y volante central, está avanzado, mientras que la opción de Komar, confeso hincha de Central, viene un poco más complicada.



El entrenador también confirmó que cancelaron la participación en el torneo de verano de Uruguay.



El "canalla" iba a jugar un cuadrangular con Peñarol, Nacional y Godoy Cruz de Mendoza entre el 22 y 24 de enero.



Las ausencias por Covid-19 en el primer día de pretemporada fueron: Emiliano Vecchio, Gino Infantino, Emmanuel Ojeda y Lucas Gamba más cuatro auxiliares del plantel.



También dieron positivo: Michael Covea y Diego Zabala, quienes todavía no pudieron volver de Venezuela y Uruguay, respectivamente.



El goleador Marco Ruben tampoco estuvo ya que se encuentra aislado por ser contacto estrecho.