Mucho se habló durante esta semana de la posible salida del "Kily" González de Rosario Central, si su equipo perdía ante Banfield; sin embargo, el Canalla mostró otra cara, ganó, y le dio oxígeno al DT rosarino, que habló después del triunfo, y aclaró que nunca le dijeron que se iba si perdía.

"Estoy feliz porque los chicos me mostraron carácter en esta situación que estábamos. No es fácil jugar con la presión de que si el partido se pierde el técnico se va. Esto es fútbol, no es vida o muerte. Esto sirve para crecer y para madurar en todo sentido", sostuvo el "Kily", dando crédito a sus jugadores, que cambiaron la imagen después de un muy mal primer tiempo.

Además, el DT canalla habló acerca de cómo el club necesita que todos tiren para el mismo lado: "Yo lo único que quiero es que el club esté tranquilo, que nos unamos y que vayamos todos para adelante. Más allá de las diferencias quiero que pensemos en el bien del club. Y el bien del club es este proyecto. Ojalá podamos seguir mejorando como equipo".

Para terminar, el "Kily" desmintió los rumores de su posible salida del conjunto de Arroyito: "La prensa, los rumores y mucha gente decía que si perdíamos yo me tenía que ir, pero los dirigentes a mí no me dijeron eso, no sé que iba a pasar. Esta victoria tampoco me confunde, tenemos que ganarle el viernes a Aldosivi para entrar entre los primeros 4".