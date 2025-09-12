Rosario Central practicó este jueves en el Gigante de Arroyito y su entrenador paró un equipo por primera vez en la semana de cara al duelo ante Boca. Tras el entrenamiento, el club informó sobre la lesión de un juvenil.

Ariel Holan decidió probar con el mismo esquema que inició el partido ante Sarmiento en Junín. Es decir, Juan Cruz Komar en la zaga y Franco Ibarra como único mediocampista destinado a la recuperación, solamente acompañado por Ignacio Malcorra. Si bien Agustín Sández y Jaminton Campaz no participaron en el armado tras sumarse después de la fecha FIFA, es un hecho que ambos serán titulares el domingo en Arroyito.

Lo que sorprendió fue la posición de Ángel Di María. El campeón del mundo realizó gran parte del ensayo por el centro del ataque, mientras que Santiago López y Gaspar Duarte lo hicieron por los costados, siendo Alejo Véliz la única referencia de área.

La mala noticia para el cuerpo técnico es la nueva lesión de Tomás O’Connor. El campeón en 2023 padece un “síndrome meniscal externo de rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, según el comunicado que publicó la cuenta oficial del club. Si bien no se hablan de plazos de recuperación.