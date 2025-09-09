Rosario Central se alista para recibir a Boca, un rival directo en la tabla anual pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Ariel Holan deberá definir si comienza el mismo equipo que inició el partido ante Sarmiento en Junín, o si por el contrario, introduce modificaciones.

La primera duda pasa por la defensa. Facundo Mallo, ya recuperado y entrenando a la par, le disputa la titularidad al ya asentado Juan Cruz Komar.

La otra incógnita pasaría por la mitad de la cancha. El DT deberá decidir si pone a algún jugador que le ayude a Franco Ibarra en la recuperación. En ese caso, Federico Navarro tendría todos los números puestos, pero el mayor interrogante sería en lugar de quién se daría su ingreso.

Por otro lado, el cuerpo técnico deberá evaluar cómo regresan los dos futbolistas que están convocados a sus selecciones: Agustín Sandez y Jaminton Campaz. Se espera que el jueves se reincorporen a los trabajos.