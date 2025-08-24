Luego de victoria en el clásico, Ariel Holan habló en conferencia de prensa: “Redondeamos un buen partido, no por el resultado sino por la forma”. “Tenemos que seguir creciendo como equipo; la mayoría de los equipos se nos repliegan y tenemos que seguir creciendo en todas las fases de juego”. “Cuando vos ganas lo ves todo con otro cristal, sabemos la importancia que tiene el clásico y por eso estamos muy felices pero tenemos que seguir creciendo en estos desafíos que se nos plantean en el torneo”, analizó.

Acerca del golazo de Di María, el entrenador dijo: “Lo veo muy bien a Ángel, él está haciendo un esfuerzo enorme en muchos aspectos de su preparación”. “Tiene una predisposición enorme y por eso estoy feliz por él; es merecido poder jugar un clásico después de tantos años y convertir este golazo” y añadió sobre el presente futbolístico del número once- “El fútbol argentino es muy distinto al que venía jugando en el máximo nivel, la adaptación es muy compleja”, marcó.

El Profesor valoró el cambio de un tiempo al otro: “Empezamos a ganar las entrelíneas y a ganar por afuera y eso nos ayudó a ir quebrando progresivamente al rival”. “Las cosas que hay que ajustar es lo más difícil que es para adelante pero para eso hay que tener paciencia y perseverancia”, comentó.

“No hay ningún equipo que sea competitivo que no tenga el sistema defensivo sólido, buscábamos estar con los dos zagueros bien parados -dijo el DT sobre la solidez que busca y agregó- Newells tenía futbolista con excelente juego aéreo, destacó.