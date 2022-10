El periodista Gustavo López trató a Gaspar Servio de ser un arquero “más o menos” al referirse en su programa de TV al cruce que el futbolista de Central tuvo con Ramiro Carrera, de Atlético Tucumán, en el último minuto del partido de este jueves por la noche que terminó en empate y prácticamente le quitó al Decano sus chances de ser campeón de la Liga Profesional.

“Hay que tener huevos, dice Servio... Servio, calmate un poco. Servio tuvo un problema con Cóccaro, lo trató de vende humo... Atajá, Servio, ¿sí? Atajá, que hoy atajaste el penal, muy bien, fenómeno. Ya cuando hablás...", comenzó diciendo el periodista que no solo hizo enojar a los hinchas de Boca sino también a los de Central.

Y continuó: "Primero atajá bien algún partido, porque hoy atajó el penal pero no suele atajar bien Servio, lo sacan, lo ponen, lo sacan... Tratá de atajar, Servio, tratá de atajar y de ser profesional y no gastar al rival que erra un penal en el último minuto porque ya tuviste problema con Cóccaro y hoy gastás al pibe que erró el penal y pierde el campeonato... ¿Quién tiene código en el futbol, él o vos?".

"Es un arquero más o menos, Servio, es un arquero suplente, fue arquero suplente siempre en todos lados. En River no dio la talla, en México no anduvo, en Central lo cambian. Hay que ser respetuoso de todo", cerró López.

Ante la trascendencia de sus dichos, el periodista utilizó su programa radial en La Red para decir: “Hay gente que cree que yo quiero que salga campeón uno u otro y no, a mí eso no me importa; a mí me importa que este chico le pegó en el piso a un compañero que acaba de perder el campeonato”.

El video:

Las reacciones: