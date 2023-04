Jorge Broun no tuvo demasiado trabajo ante Newell's en el empate del clásico rosarino disputado en el Coloso Marcelo Bielsa, pero entró a la cancha con la cara cortada y al finalizar el encuentro contó lo que sucedió, además de analizar el resultado.

“Con esta regla de que ambos equipos tenemos que entrar por mitad de cancha, nosotros tenemos que caminar por abajo de la popular un buen tramo, y en el medio me cayó una bomba que me explotó en el pecho. Por suerte no me dio en el ojo, pero sigo aturdido”, comenzó contando Fatura.

“En el partido estuve tranquilo, tuvimos las más claras y no las pudimos meter. Ellos tuvieron la pelota pero no generaron peligro, casi no tuvo trabajo”, siguió hablando, sobre el partido.

Y para finalizar, el arquero canalla hizo un análisis positivo sobre el empate: “Estoy contento porque continuamos con la racha en este estadio de no perder hace muchos años. Nosotros venimos a ganar porque queríamos estar en los puestos de arriba, pero al menos pudimos sumar, estos son partidos aparte”.