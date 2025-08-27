Rosario Central comunicó este miércoles que sus hinchas no podrán acompañar a Sarmiento. Cuando parecía que estaba todo acordado, finalmente no habrá simpatizantes auriazules el próximo sábado.

“El Club Atlético Rosario Central informa que no habrá hinchas visitantes en la cancha de Sarmiento de Junín el próximo sábado en el estadio Eva Perón, donde el primer equipo jugará el partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división”, reza el posteo oficial de la institución de Arroyito. Si bien no se detallan las razones, extraoficialmente se sabe que habrían existido desacuerdos de último minuto.

En primer lugar, Aprevide habría aprobado menos cantidad de público Canalla de lo que se esperaba. En ese contexto, el club anfitrión pensaba en un costo por encima de lo sugerido por la AFA, que es un máximo de $30.000. Desde la entidad juninense habrían dado a entender que por el costo del operativo de seguridad, la entrada más barata tendría que oscilar los $50.000, lo que imposibilitó que se llegue a un acuerdo entre las instituciones.