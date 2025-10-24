Rosario Central se impuso a Sarmiento de Junín por 1 a 0, en la reanudación del partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura. Ángel Di María, de penal, convirtió el único tanto. El Canalla selló su clasificación a octavos del torneo y a la próxima Copa Libertadores.

El encuentro comenzó con dos ocasiones para el equipo rosarino. Primero, Ángel Di María remató pisando el área y el arquero, Lucas Acosta, atrapó el balón. Segundo, Jaminton Campaz colocó el centro para la definición de Gaspar Duarte y nuevamente apareció el portero.

El dueño de casa respondió con dos llegadas con mucho peligro. Iván Morales quedó mano a mano y Jorge Broun evitó la caída de su arco. Luego, Jonatan Gómez tiró desde afuera y otra vez Fatura salvó a su equipo.

Sobre el final de los primeros 22 minutos, volvió a avisar el elenco de Arroyito. Fideo ejecutó un tiro libre y Acosta la desvió al tiro de esquina.

En la segunda parte llegó la única emoción de la tarde. Tras un mal pase de un defensor local, Di María robó el balón y fue derribado por el portero del Verde. El número once se hizo cargo de la ejecución y puso el 1 a 0 definitivo.

Con este triunfo, el equipo de Ariel Holan llegó a los 27 puntos en la tabla de su zona, asegurándose su pasaje a octavos de final. Además, selló su clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Lo próximo será ante Instituto en Córdoba.