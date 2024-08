Emanuel Coronel: “ganar el clásico de local es increíble, nunca viví algo similar”

Emanuel Coronel habló en Pressing Deportivo, por Si 98.9, e intentó describir lo que vivió en su primer clásico en condición de local: “es increíble”. “Todas palabras de elogio para lo que me tocó vivir el fin de semana; si bien ya me había sorprendido un poco cuando me tocó vivir el primer clásico de visitante, pero vivirlo acá de local no tiene explicación” -y agregó- “se lo dije a mi familia, me ha tocado jugar en cancha River, en cancha Boca, Racing Independiente y nunca viví algo similar a lo que viví este fin de semana, la verdad fue increíble”, detalló.

El ex lateral de Banfield dio su parecer sobre cómo puede influir la cabeza de sus jugadores rivales a la hora de este tipo de partidos: “puede que pueda jugar un poco en contra la parte mental, la parte psicológica, por el tema también de la ventaja que tiene para con los clásicos Central”. “A mí me ha tocado en un momento una racha mala cuando estuve en Banfield y a veces el inconsciente de la cabeza te hace salir o pensar en negativo”, admitió.

El defensor tucumano recordó el momento del gol en contra de Franco Ibarra que no fue convalidado por posición adelanta: “se hizo sentir la gente; lo bueno que fue anulado por offside, pero obviamente nosotros dentro de la cancha no esperábamos un gol de esa manera y más como se estaba dando el partido, porque si bien ellos no patean una vez al arco que te hagan un gol de esa manera, era un poco injusto”, marcó.

“Nacho es un jugador de mucha jerarquía, de mucha trayectoria que le ha tocado convertir en los dos últimos clásicos” -comentó Coronel, que agregó- “ya cuando pasó lo del tiro libre, todos entendíamos que algo iba a pasar, que si no era gol de él, era gol de un compañero y así fue”, se sinceró.

El Tucu también hizo un balance del semestre y del plantel para afrontar los duelos de Copa Sudamericana y Liga: “nosotros tenemos un plantel muy competitivo, muy sano también, porque hay una competencia muy sana, de personas extremadamente buenas”. “Por ahí el semestre arrancó un poco flojo, después levantamos un poco, volvimos a caer un poco y ahora esto de ganar el clásico es un envío anónimo muy importante, sabemos el compromiso que tenemos ahora el miércoles, y estamos muy preparados”, reconoció.

“Nos dolió un poco la salida de Miguel, porque es un emblema del club, es una historia viviente y obviamente fue un golpe duro que por ahí no esperábamos” -dijo el lateral derecho en relación a la salida de Miguel Ángel Russo, y añadió- “no tenés tanto tiempo o momentos para hacer el duelo, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener varias competencias, hay que dar la vuelta a la página rápido y trabajar”, señaló.

Por último, Coronel hizo referencia al arribo interino de Matías Lequi y a Augusto Solari, la reciente incorporación Canalla: “la verdad que de a poco nos va inculcando su idea, su forma, su manera, nosotros tratamos de asimilarlo lo más rápido posible”. “A Augusto se lo conoce porque es un jugador de mucha historia, de trayectoria y de nombre; seguramente nos va a poder dar mucho, sea en la posición que sea”, cerró.