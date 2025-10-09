La emoción, los recuerdos de tribuna, el encuentro de camisetas distintas, todo eso impregnó esta mañana de jueves en el estadio Alberto J. Armando –La Bombonera– se convirtió en el escenario del último adiós a Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años. Boca Juniors organizó un velatorio público para que los hinchas pudieran despedirse de uno de los entrenadores más queridos por la institución, y la gente respondió de manera masiva.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de simpatizantes se acercaron al templo xeneize para rendir homenaje en una extensa hilera bajo las tribunas. Con camisetas no solo de Boca, también de Central –obviamente–, Estudiantes, San Lorenzo, Lanús, etc, banderas y cánticos que rememoraban los momentos de gloria vividos bajo su conducción, la Bombonera vibró, esta vez, con el corazón encogido.

En el campo de juego se instaló la capilla ardiente, rodeada de coronas de flores enviadas por clubes, dirigentes y figuras del fútbol argentino y sudamericano. Se destacó la presencia de exjugadores como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Sebastián Battaglia, entre otros, quienes compartieron anécdotas y palabras de afecto. El plantel profesional de Boca despidió a su DT bien temprano, antes de que se abrieran las puertas al público.

La Bombonera, testigo de tantas alegrías, se vistió esta vez de luto, pero también de gratitud. Porque como reza uno de los tantos carteles que colgaron los hinchas: “Gracias por tanto, Miguel. El cielo ahora tiene DT”.

Miguelo fue un símbolo eterno para Rosario Central, puesto que entendió a la perfección la historia y el sentir canalla a pesar de no haberlo sido. Como entrenador, regresó en varias oportunidades, y en su última etapa lo sacó campeón de la Liga Profesional. Su compromiso con la institución rosarina, su identificación con los colores auriazules y su vínculo con la ciudad lo convirtieron en un verdadero ídolo canalla, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Como DT de Boca, tuvo dos etapas. La más recordada fue la del año 2007, cuando llevó al club a conquistar la Copa Libertadores. Siempre respetado por su perfil bajo, su cercanía con los jugadores y su profundo amor por el fútbol, Russo dejó una huella imborrable tanto en Boca como en todo el fútbol argentino.

El club informó que el velatorio se extenderá hasta las 17, momento en el que sus restos serán trasladados al cementerio de Chacarita para una ceremonia privada.