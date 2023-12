El representante de Fatura Broun: "Debería ser una negociación accesible”

San Juan habló en Pressing Deportivo por SI98.9, y contó sobre las posibilidades de renovación: “Hubo alguna conversación informal entre Gonzalo (Belloso) y Fatu, en caso que el club quiera que continúe habrá una negociación, que puede ir bien o mal pero no quita la relación que tenemos con Central que es maravillosa –marcó el agente del jugador, que además sentó su postura- “nosotros sabemos lo que queremos con Jorge y hay que si Central quiere lo mismo; acá te sentás, hablás y ves si coincidís o no coincidís” reflexionó.

También deslizó lo que tendría que considerar la institución de Arroyito: “Hay situaciones de costo beneficio, donde tenés que ver lo que significa hoy Fatu para Central; debería ser una negociación accesible, práctica”. “Cuándo vos te sentas y planteas la situación ahí se verá, se acepta o no se acepta, se dará o no se dará, pero nada quita el amor que Fatu siente por Central, hoy es el único referente, es esencia canalla” opinó.

San Juan admitió que el arquero figura de la última Copa de la Liga tiene ofrecimientos por si no continúa en el Canalla: “Hay ofertas de Argentina y de afuera”. “A todos los que me han llamado les he dicho que primero vamos a escuchar a Central, si no seguimos en Central escucharemos a los otros clubes”. “Cuando veamos que pasa un tiempo y no hay comunicación tendremos que ver otros destinos, no hay ninguna urgencia, esperaremos los tiempos lógicos, advirtió.

Quien también es representante de Facuno Buonanotte, ex hombre de Central y que fuera vendido al Brighton de Inglaterra, señaló que aún que dinero por ingresar a las arcas Canallas: “Facundo le va ir dando ingresos continuamente y tiene una plusvalía importante, creemos que le va a ser muy útil a central en un futuro”. “Él está muy contento, adaptándose, cada vez más continuidad, cumplió el domingo 19 años recién”.