El recuerdo de Pirulo Rivarola: “Estábamos convencidos de que ganábamos la fase”

POR RAMIRO PORTILLO

Germán Rivarola habló este jueves en Pressing Deportivo, por Sí 98.9, palpitando el clásico del próximo sábado en el Gigante de Arroyito: “Estamos hablando de un partido muy especial, más como se vive acá”. “Siempre genera una cierta tensión pero también el jugador está preparado para vivir eso”. “Hay que tratar de estar tranquilos, que la ansiedad no te sobrepase y no transmitirlo dentro de la cancha porque puede ser perjudicial”, señaló.

Pirulo recordó aquel gol en la Copa Sudamericana 2005, en la que el Canalla elimina a su eterno rival para acceder a los octavos de final: “Tuvimos la suerte de ganarlo y el hincha siempre me lo recuerda” -además mencionó la juventud que tenía aquel plantel que dirigía Ariel Cuffaro Russo- “De los once yo era el más grande con 26 años y Newell’s tenía jugadores de experiencia” “Nosotros estábamos convencidos que ganábamos la fase”, marcó.

“Central en los últimos partidos no pudo ser aquel del buen juego, pero lo que te deja tranquilo es la calidad de jugadores que tiene” mencionó sobre el presente Canalla, y agregó “en cualquier momento puede aparecer el equipo”.

El ex defensor defendió a Ángel Di María por las críticas tras las primeras cinco fechas: “No es fácil el fútbol argentino, le ha a pasado a muchos que han venido de Europa y les cuesta volver a insertarse”. “No vamos a dudar de la clase de jugadores que son; en cualquier momento se va a volver al engranaje que tenía Central, sumándole los jugadores de jerarquía que vinieron”, afirmó.

Acerca de si a Central lo están beneficiando con el arbitraje, Rivarola dijo que “no hay que ir al hecho puntual de tal equipo”. “Se ven situaciones que hasta con VAR parecen ser muy finas si es para un lado o para el otro”, finalizó.