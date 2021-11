El delantero de Rosario Central Lucas Gamba, quien fue preservado del partido que el equipo "canalla" empató en dos goles contra River, es evaluado por el cuerpo médico del club a raíz de una sobrecarga muscular en la cara posterior de muslo izquierdo, con la intención de que pueda reaparecer en el próximo partido de la Liga Profesional ante Lanús.



"Gamba no llegó a tener un desgarro, se le puso duro el músculo en en esa zona, así que es evaluado por el cuerpo médico y el cuerpo técnico porque tiene posibilidades de jugar contra Lanús", informó esta mañana una fuente del cuerpo médico "canalla" a Télam.



El delantero mendocino, de 34 años, sufrió una "sobrecarga muscular en el partido contra Colón", según informó el cuerpo médico del club, y tal como refirió el jugador al director técnico, Cristian González, cuando fue reemplazado en el complemento de ese partido, en el que Central goleó 4-1 al campeón anterior.



En caso de que Gamba no pueda jugar el sábado contra Lanús seguiría en el equipo el delantero Alan Marinelli.



En tanto, el marcador lateral derecho Damián Martínez sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha, según informó el cuerpo médico del club luego de un estudio de diagnóstico por imágenes.



En caso de que el "Gitano" Martínez no llegue al partido del sábado sería reemplazado por el lateral derecho Ulises Ciccioli.



Por su parte, el volante central Mateo Tanlongo seguirá a priori en el equipo en lugar del suspendido mediocampista Emmanuel Ojeda, quien fue expulsado contra River.