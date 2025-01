ACÁ NI VENGAS

Un nuevo problema para Mauro Icardi: en Turquía no quieren a la China Suárez La relación entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez continúa generando titulares, y en las últimas horas se conoció que el futbolista debe regresar a Turquía para continuar con su recuperación. No obstante, la actriz habría decidido no acompañarlo, lo que ha enfurecido a los aficionados turcos.