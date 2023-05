Rosario Central, que viene de vencer 2 a 1 a Defensa y Justicia y subir a la cuarta posición de la Liga Profesional, debutará en la Copa Argentina contra Central Norte de Salta, que juega en el Torneo Federal A. Los hinchas canallas agotaron las entradas del estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás, a escasos 70 kilómetros de Rosario.

El partido se jugará desde las 16 con arbitraje de Julio Barraza y TV a cargo de la señal de cable TyC Sports. De sortear esta instancia, en 16avos lo espera Chaco For Ever (Primera Nacional). En la previa, hay una lógica: un equipo con protagonismo en la máxima categoría ddel fútbol argentino no debería sufrir contra un equipo del Federal A que está 8º en su zona sobre 9 equipos. Claro que ya pasaron papelones varios equipos de primera, incluido Central.

El director técnico canalla, Miguel Russo, contará con la vuelta del marcador lateral derecho Damián Martínez, quien no jugó contra Defensa y Justicia por suspensión, y volverá en lugar de Ismael Cortez.

En tanto, el zaguero Carlos Quintana no se recuperó de una lesión en un hombro y en su lugar ingresará Juan Cruz Komar. Central, que ganó la Copa Argentina en 2018 de la mano del "Patón" Edgardo Bauza, buscará una victoria que le permita avanzar y soñar con el título en esta edición.

Los hinchas canallas agotaron ayer las entradas populares y hoy hicieron otro tanto con un remanente de plateas del partido que se jugará en San Nicolás.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francis Mac Allister; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Jhonatan Candia. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Norte: Nicolás Caprio; Lucas Reynoso, Enzo Suraci, Rodrigo Morinigo y Laureano Puñet; Lucas Comachi, Sebastián Navarro, Juan Carrizo y Leonardo González; Diego Magno y Juan Franzoni. DT: Víctor Riggio.