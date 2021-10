Después del doloroso empate ante Estudiantes, partido en el que ganaba hasta los últimos 20 segundos, Central se enfrentará a Patronato este viernes obligado a sumar un triunfo para respirar en el torneo, en el que quedan 10 fechas.

Para este encuentro, el Kily recuperaría a Gastón Ávila, pieza fundamental, que había sufrido una lesión que lo dejó afuera de los tres últimos encuentros. El defensor de Boca volvería al once titular por Ricardo Garay, aunque no sería el único cambio que tiene preparado en la zaga el entrenador Auriazul, ya que en la primera práctica de fútbol de la semana no jugó Facundo Almada.

El zaguero de las inferiores canallas no está en su mejor nivel, y en este caso, el DT le volverá a dar la oportunidad a Nicolás Ferreyra, que se fue expulsado en la derrota ante Argentinos, y no pudo estar ante Estudiantes.

La mitad de cancha volverá a estar dividida entre Emmanuel Ojeda y Leandro Desábato, pero delante de ellos los futbolistas podrían variar. Covea le ganaría el lugar a Pupi Ferreyra, y al venezolano lo acompañarían Alan Marinelli y Gino Infantino, que viene en racha.

En caso de que Vecchio, que este jueves dijo que ya estaba al 100%, se encuentre recuperado, ocupará el lugar de Michael Covea en el once del Kily. Aunque a pesar de ya estar bien físicamente, el Diez canalla puede estar falto de ritmo futbolístico.

Delante de todos, y en un nivel increíble, estará Marco Ruben, como único referente.

Aún no volverá Lucas Gamba, que sigue recuperándose de la lesión que muscular que lo sacó de las canchas tras el triunfo ante San Lorenzo.

De esta manera, el probable once de Central para este viernes sería: Broun; Damián Martínez, Gastón Ávila, Nicolás Ferreyra, Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Leandro Desábato; Alan Marinelli, Michael Covea, Gino Infantino; Marco Ruben.