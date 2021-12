El arquero de 29 años, Gaspar Servio, se desvincularía de Guaraní de Paraguay en los próximos días y se convertiría en el primer refuerzo auriazul para la temporada 2022.

El ex Banfield, River y Arsenal llegaría a Arroyito en condición de préstamo y con opción de compra. El arquero tiene contrato hasta fines de 2023 con el club paraguayo, pero por una "irresponsabilidad" (fue expulsado en la última fecha del Torneo Clausura y su equipo no pudo vencer a Cerro Porteño y ser campeón) el jugador no seguirá en la institución.

A pesar de su conflictivo final, el ex capitán de Guaraní tuvo un buen semestre, disputando 17 partidos y recibiendo 16 goles. Además, anotó tres tantos desde el punto penal.

Antes de llegar a Paraguay, Servio había sido despedido de Dorados de Sinaloa, de la Segunda División mexicana, por las burlas publicadas en su cuenta de Instagram luego de los graves incidentes en las calles de Culiacán, producidos por la detención y la posterior liberación de Ovidio, el hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán Loera.

De esta forma, el Kily González contará con el reemplazante de Jorge Broun en el inicio de la pretemporada, la próxima semana.