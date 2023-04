El director técnico de Central, Miguel Russo, quien fue expulsado en el partido del domingo ante Boca, recibió una sanción del Tribunal de Disciplina. El entrenador le protestó al árbitro Ariel Penel porque no le permitió hacer dos cambios en una ventana, ingresó al campo de juego y generó un incidente por el cual el encuentro estuvo detenido casi tres minutos.

El Tribunal resolvió sancionar a Russo con tres partidos o el pago de la multa de 241.500 pesos por “protestar fallos, términos y actitud desmedida”. Asimismo, el DT de Boca, Jorge Almirón -también expulsado durante el encuentro en el Gigante-, recibió una multa menor: dos partidos afuera del banco o el pago de 161 mil pesos por "incorrección".

"Tenemos que estar preparados para todo eso, yo no me quejo pero no me olvido que el otro día nos empataron en Tucumán sobre la hora", señaló Russo pos partido a ESPN, y agregó: "Hicimos los dos cambios juntos y yo no busco nada fuera del reglamento, ni siquiera en el penal, que si no fue penal era córner y el árbitro dio un pique".