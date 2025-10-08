Este miércoles murió Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad. El ex entrenador de Rosario Central se encontraba en su domicilio peleando contra una larga enfermedad.

Durante los últimos días, la salud del DT había desmejorado mientras estaba al mando de Boca. Tras permanecer en su casa, durante la tarde se confirmó la noticia de su deceso.

Russo, quien tuvo cinco pasos por el club de Arroyito, logró la gloria máxima al alcanzar el título de la Copa de la Liga en 2023. Anteriormente, había obtenido el ascenso a primera división y hasta había logrado evitar el descenso en más de una ocasión con el Canalla.

Fuera de Rosario, el entrenador logró dar vueltas olímpicas con Estudiantes, Lanús, Vélez, Millonarios de Colombia y alcanzó la Copa Libertadores con Boca, entre otros títulos.