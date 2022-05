Después de festejar la Liga con el PSG (la quinta en siete años), Ángel Di María pasó por el programa de Matías Martin "Todo pasa", y habló acerca de muchos temas delicados, como los malos momentos en la Selección, la obtención de la Copa, y su posible regreso a la Argentina.

"La idea es jugar un año más en Europa y después pegar la vuelta. Pero el fútbol ya sabemos cómo es y hay que ir año tras año viendo cómo va todo", dijo Angelito, alejando la chance de ponerse la canalla este año, pero dejando claro que su intención es volver a corto plazo.

Sobre su futuro en París, sostuvo: "Estoy feliz de ganar otro campeonato, llevo 7 años en el club y haberla ganado 5 veces es importante. Me preparo y entreno para eso. Se me termina el contrato en junio y la idea es quedarme un año más en PSG. No sé si los dirigentes del club tienen las ganas de que sea de esa manera. Hay un precontrato, pero si no se da buscaría otro equipo de Europa para llegar de la mejor manera al Mundial".

Acerca de Central, el crack rosarino no esquivó: "Muchos piensan y te dicen 'vende humo, por qué no volvés si sos tan hincha'". Uno tiene contrato y no es fácil dejar las cosas de lado por pegar la vuelta. Viene un Mundial y es la última chance de poder ser campeón del mundo".

Por otro lado, en una parte de la nota, Di María habló de la Selección, de las frustraciones pasadas, y de la valiosa Copa América obtenida en 2021. "Muchas veces se me cruzó por la cabeza dejar la selección, pero mis viejos no me enseñaron eso. No me enseñaron a dejar de luchar y de pelear por los objetivos", afirmó. Y agregó: "Ahora estamos en onda positiva y le dimos la alegría a la gente. El cariño de los hinchas es inolvidable e increíble".