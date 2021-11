Central visitará este viernes a Defensa y Justicia en Florencia Varela en el inicio de la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol que lidera cómodo River. El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports.

El Canalla, con 24 unidades, viene de perder con Unión (2-1) en Santa Fe y su entrenador Cristian "Kily" González hará al menos cuatro cambios, ya que retornarán Emmanuel Ojeda por el lesionado Leandro Desábato y Gastón Avila luego de cumplir una fecha de suspensión en lugar de Ricardo Garay.

En tanto, Gino Infantino llegó a la quinta amarilla en el partido contra Unión y será reemplazado por Diego Zabala, y Damián Martínez no viajará a Florencio Varela por problemas personales. En su lugar ingresará Rafael Sangiovani. Por su parte, Emiliano Vecchio no fue citado porque no está óptimo fisicamente.

Defensa y Justicia está quinto con 31 puntos, en la fecha pasada venció a Racing por 2-1 en Avellaneda y el entrenador Sebastián Beccacece repetirá la formación para recibir a los rosarinos.

El historial entre ambos en primera división es de apenas 6 partidos, con tres triunfos del "Halcón" de Florencio Varela, dos empates y uno de los rosarinos.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Marcelo Benítez; Gabriel Hachen y Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece

Rosario Central: Jorge Broun; Rafael Sangiovani, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben

(Télam)