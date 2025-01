Rosario Central informó que Damián Martínez se desvinculó del club, tras cinco años en el Canalla y siendo titular del equipo campeón de la Copa de la Liga 2023. Todo indica que el defensor de 34 años seguirá su carrera en Unión.

Desde su arribo, el Gitano disputó 153 partidos en los cuales anotó nueve goles (uno de ellos a Newell's en un Clásico que terminó en empate 1-1 de visitante en 2021).

“Dejó su nombre marcado en la historia grande con el título conseguido en Santiago del Estero. Le deseamos el mayor de los éxitos en la continuidad de su carrera profesional. ¡Gracias campeón!”, lo despidió el club de Arroyito a través de un comunicado.

Con un posteo en su cuenta privada de Instagram, Martínez se despidió de los hinchas: "Es difícil escribir lo que he vivido desde mi llegada a Rosario, fueron tantos momentos compartidos buenos y no tan buenos, pero siempre dando lo mejor de mí y quedar en la historia en este club, es lo que me llevaré siempre grabado en mi corazón".