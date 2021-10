Este miércoles por la tarde, Michael Covea, refuerzo canalla en el último mercado de pases, habló en conferencia con Zapping Sport y le disparó con dureza a la dirigencia de Rosario Central. Dice que "faltaron con su palabra".

"Estoy bien solamente dentro de la cancha, es lo único que me mantiene en la ciudad. Por el respaldo de los compañeros y el entrenador, que me han brindado su disposición y las ganas de ayudarme al cien. Y también por mis ganas de triunfar en Central", aseguró el volante.

"No sé si ha estado la disposición al cien por cien de resolver las cosas que se arreglaron al principio. La palabra es fundamental en la vida para mí: antes de ser futbolistas, somos personas. Y desde un principio se vienen manejando mal", dijo el futbolistas venezolano, apuntando directamente a la dirigencia del conjunto rosarino.

Covea resaltó el papel del Kily González, afirmando que "si no fuera por él, estaría en mi casa". Y agregó: "He hablado con todos, pero es el único que me ha podido ayudar".

Finalizando, el jugador que viene de dejar atrás su cuadro de coronavirus y podría ser tenido en cuenta para el encuentro del viernes ante Estudiantes, dejó en claro que los problemas con la dirigencia son por incumplimientos: "Cuando se pacta algo se tiene que cumplir".