Rosario Central recibirá a Talleres el próximo domingo, buscando volver a la victoria. Con relación al equipo que viene de igualar frente a Boca, Ariel Holan está obligado a introducir una variante por la lesión de Alejo Veliz.

Enzo Copetti, quien ingresó ante el Xeneize, iría desde el arranque frente a la T. El ex delantero de Racing viene alternando entre titularidades y suplencias.

El otro nombre que surge naturalmente es el de Agustín Módica. Sin embargo, el Tano no estaría a disposición del cuerpo técnico por una nueva molestia que le impide tener continuidad. Lo último del juvenil fue ingresando desde el banco ante Newell’s.

El resto, sería el mismo equipo que llega de igualar ante el elenco de la Ribera. Este viernes el entrenador definirá el once para medirse ante el conjunto cordobés.

La buena noticia para el Profesor es que podrá contar son Santiago López. El juvenil se quedó al margen a último momento de la convocatoria para disputar el Mundial Sub20 con la Argentina.