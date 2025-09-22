Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y Talleres empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. Alejo Veliz abrió la cuenta para el local, mientras que Valentín Depietri puso cifras definitivas.

Ariel Holan decidió poner el mismo once que había igualado ante Boca el domingo pasado. Por su parte, Carlos Tévez necesitaba sumar para escaparle al descenso tras siete partidos sin conocer la victoria.

La primera jugada de peligro llegó en los pies de Ángel Di María de tiro libre, que Guido Herrera mandó al córner. A los 15, Ignacio Malcorra, como enganche, la metió en el área; Jaminton Campaz se la bajó a Veliz, pero el arquero visitante contuvo sin problemas el remate de cabeza.

A los 30, la defensa canalla no podía despejar la pelota; le cayó a Ulises Ortegoza, que obligó a la reacción de Jorge Broun. A los 34, ya con el partido caliente, Fideo, de tiro libre, buscó un desvío, pero nadie llegó para empujarla.

A los 42, tras centro del 11, Veliz, dentro del área, la paró de pecho y con un derechazo desató la alegría en Arroyito. Central buscó aumentar la ventaja, pero no fue profundo y se fue a entretiempo con el 1 a 0.

En la primera del complemento, Talleres la metió en el área; nadie despejó el peligro y Depietri apareció por detrás de todos para empatar el partido. A los 5, Duarte tiró el centro y Matías Catalán la metió contra su propio arco, pero por una posición adelantada, Luis Lobo Medina, a instancia del VAR, anuló el tanto.

A los 22, el árbitro cobró penal tras una infracción sobre Di María fuera del área, pero lo llamaron desde Ezeiza para corregir la decisión; expulsó a Miguel Navarro por doble amarilla. El Canalla lo fue a buscar ante un rival que, con 10, intentó cuidar el punto.

A los 41, Emanuel Coronel le pegó al arco, que medio estadio gritó como gol, pero la pelota había pasado por una rotura en la red. Los de Holan no pudieron encontrarle la vuelta y volvieron a dejar puntos importantes de local.

El Canalla marcha séptimo en la Zona B con 12 puntos, a la espera de que se reprograme el segundo tiempo ante Sarmiento. El próximo sábado, el auriazul visitará a Gimnasia en La Plata.