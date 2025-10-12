Con un penal sobre el final, Central le ganó a Vélez

Rosario Central sigue invicto y derrotó a Vélez por 2 a 1, por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura. Alejo Veliz e Ignacio Malcorra marcaron para el Canalla mientras que Manuel Lanzini igualó para el local.

La primera parte fue con sonrisa para el equipo rosarino. Alejo Veliz puso en ventaja al elenco auriazul.

Sin embargo, en la segunda mitad, llegó la igualdad en el tanteador. Manuel Lanzini, de tiro libre, empardó la historia.

Sobre el cierre llegó la victoria para la visita. Por intermedio del VAR, Andrés Merlos sancionó penal para Central. Ignacio Malcorra ejecutó para darle la victoria a su conjunto.