Con un golazo olímpico de Di María, Central igualó con Boca

Rosario Central no pudo ganar en condición de local y empató 1 a 1 ante Boca, por la octava fecha del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia y Ángel Di María, ambos en la primera parte, anotaron los goles de la tardecita de Arroyito.

El primer tiempo comenzó con el dueño de casa intentando dominar las acciones, pero fue la visita la que logró romper el cero; sin embargo, a los pocos minutos llegó la igualdad. En el complemento, el trámite fue parejo pero el elenco de la Ribera dispuso de más situaciones para quedarse con los tres puntos.

La primera clara fue para el Auriazul a los 10 minutos lo tuvo Ignacio Malcorra. El diez tiró con pierna derecha y el arquero, Leandro Brey, la envió al tiro de esquina.

A los 19 se rompió el cero. La visita hizo un tiro libre rápido, Brian Aguirre colocó el centro y Rodrigo Battaglia conectó de cabeza para batir a Jorge Broun.

Cuatro minutos más tarde, llegó la reacción Canalla. Ángel Di María ejecutó un tiro de esquina muy cerrado que se metió por detrás del portero para igualar el marcador.

A los 26, Central tuvo el segundo. Primero, Gaspar Duarte cabeceó y el balón dio en el travesaño; luego, Santiago López capturó el rebote pero Brey se quedó la pelota.

La última de la primera parte fue para el Xeneize. Tras el centro desde la derecha, Miguel Merentiel anticipó a todos y encontró la gran respuesta de Fatura, que le ahogó el grito.

La primera acción clara del complemento fue para la visita en los pies de Carlos Palacios. El chileno remató desde afuera y el disparo se fue cerca del palo derecho de Broun.

A los 12, volvió a tenerlo Boca. Juan Barinaga, tras una gran jugada individual, se metió al cuadro mayor y tiró de zurda pero nuevamente el portero Canalla evitó otra caída de su arco.

A los 22 lo tuvo Jaminton Campaz. El colombiano quedó mano a mano con Brey, quien bien parado, la envió al córner.

A los 30, el elenco de la Ribera llegó con mucha claridad. Williams Alarcón remató prácticamente en la puerta del área y el balón se fue al lado del poste izquierdo.

Con este empate, los dirigidos por Ariel Holan llegaron a los 11 puntos en la zona y alcanzaron los 46 en la tabla anual, pero tienen pendiente el segundo tiempo ante Sarmiento. Lo próximo será frente a Talleres, nuevamente de local, el domingo a las 19.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Santiago López, Ángel Di María, Gaspar Duarte y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinas, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: 19’ PT Rodrigo Battaglia (B); 24’ PT Ángel Di María.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.