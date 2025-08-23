Con un golazo de Di María, Central se quedó con el clásico

Rosario Central se quedó con el clásico al derrotar a Newell’s por 1 a 0, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Ángel Di María de tiro libre marcó el único gol de la noche. Luciano Lollo se fue expulsado en la visita.

El primer tiempo fue de muchísima paridad y ninguno de los elencos logró imponerse por sobre su rival. En el complemento, el dueño de casa fue impulsado por su público y en un balón detenido encontró la única diferencia del partido.

La única clara de la primera mitad fue para el elenco Auriazul a los 13 minutos. Ignacio Malcorra ejecutó un tiro libre hacia el arco y el arquero, Juan Espínola, la desvió al tiro de esquina.

En el complemento llegó nuevamente el local. Alejo Veliz dominó el balón y remató, exigiendo al portero visitante.

A los 13, la visita tuvo la apertura del marcador. Carlos González se metió al área y remató de sobre pique pero el balón se fue desviado.

A los 36 llegó el tanto de la victoria auriazul. Ángel Di María ejecutó un tiro libre desde los tres cuartos de campo y colgó la pelota del ángulo izquierdo para decretar el 1 a 0.

A los 41, Jaminton Campaz se perdió el segundo. El colombiano remató dentro del cuadro mayor y el arquero paraguayo la envió al córner.

Con esta victoria, el equipo de Ariel Holan llegó a los 11 puntos. Lo próximo será ante Sarmiento, el sábado a las 19:15 en Junín.

Tras la caída, el elenco de Cristian Fabbiani quedó con 6 unidades. El viernes, a las 19, será local ante Barracas Central.



Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Éver Banega, Martín Fernández, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Gol: 37’ ST Ángel Di María (RC).

Expulsado: 44’ ST Luciano Lollo (N).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Gigante de Arroyito.