Rosario Central, que venía de una semana complicada tras caer con Racing de visitante, le ganó 2 a 1 a Arsenal de Sarandí, con goles de Damián Martínez y del debutante Martín Rabuñal, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El primer tiempo no fue muy entretenido para el espectador. Con poco peligro en las áreas, nadie sacaba ventaja en el juego. El canalla tuvo su chance en el arranque con un cabezazo de Marco Rúben en el que el delantero definido incómodo y no molestó al arquero de Arsenal. Y por su lado, los de Sarandí tuvieron alguna aproximación más, pero nunca llegando a lastimar al Canalla.

Cuando ya terminaba la primera parte, a los 43, después de un rechace en un córner a favor canalla, Sangiovani tomó el rebote y envió un centro al área que Marco Rúben bajó, la pelota le quedó a Ferreyra, y el defensor, en un intento por patear, asistió a Damián Martínez que sorprendió por el segundo palo y puso el 1 a 0.

El Canalla, con resultado a favor, salió mucho mejor al segundo tiempo. Los del "Kily" se adueñaron de la pelota en los primeros minutos, y tuvieron dos oportunidades claras para aumentar la ventaja. Después de una recuperación en ataque, Vecchio asistió a Marco Ruben que definió pero la pelota rebotó en un defensor y se fue al córner. Desde ahí, después de un gran centro de Lo Celso, Laso cabeceó solo, pero la pelota fue directo al arquero, que dio un rebote que le quedó a Ruben, pero el delantero no llegó a patear.

Central fue mejor en todo el segundo tiempo, y a pesar de que Broun debió esforzarse en algunas ocaciones, Arsenal nunca mereció el empate.

A falta de ocho minutos, después de ingresar por el amonestado Rafael Sangiovani, Martín Rabuñal realizó su debut, y también anotó su primer gol en el conjunto canalla. Después de un centro desde la derecha de Lo Celso, el volante uruguayo quedó solo, y con un cabezazo al primer palo, puso el 2 a 0.

Los dirigidos por el "Kily" pudieron liquidar el encuentro contra un Arsenal que se defendió con muy pocos jugadores en los últimos minutos, pero los delanteros canallas no fueron eficaces y erraron situaciones claras que permitieron que el equipo de Sarandí continúe con vida.

A falta de un minuto, Lucas Albertengo enganchó en el área y remató rapido al primer palo. La pelota pasó por debajo del cuerpo de "Fatu" Broun, que no tuvo una gran reacción, y el canalla no pudo terminar tranquilo el encuentro. Sin embargo, ya no quedaba tiempo para nada más.

Central volvió al triunfo en su cancha, y podrá trabajar más tranquilo esta semana, de cara al partido del próximo domingo ante Colón de Santa Fe.