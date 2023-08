Colón rechazó este martes la propuesta de Rosario Central por el volante Leonel Picco, y la dirigencia canalla tendrá que seguir buscando al mediocampista que pidió Miguel Ángel Russo en otro club.

La oferta de la comisión directiva auriazul por el futbolista de 24 años consistía en un préstamo con cargo y opción de compra.

Según trascendió, el Sabalero decidió que el volante no sea transferido, aunque no figura entre las prioridades de Néstor “Pipo” Gorosito, para tener una opción en el medio campo y no recurrir a los juveniles si se lesiona un jugador titular.

En lo que va del año, el ex Arsenal disputó tan sólo doce partidos con la camiseta de Colón y no anotó goles ni dio asistencias.