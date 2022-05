Luego de la finalización del torneo, donde Rosario Central quedó en el último puesto, Marcelo Benítez, de lo más destacado para los de Somoza, habló y reflexionó acerca de su momento futbolístico: "En lo personal me siento bien, estoy muy contento de estar acá vistiendo esta camiseta. Cuando llegué pensé que iba a arrancar jugando, que iba a tener mas continuidad, por ahí no lo tuve, se me hizo un poco cuesta arriba no poder mostrarme".

Además, el volante agregó: "Entrar 10 o 15 minutos no es lo mismo que jugar un partido entero y demostrar a lo que vino uno, pero con la llegada de Somoza me tocó entrar y demostrar lo que vine a hacer a Central".

Sin embargo, no dejó de lado la mala campaña realizada: "La sensación es de dolor, sabíamos que con un poco mas hubiésemos peleado arriba también, aunque la realidad marca que salimos últimos, que las cosas no se hicieron bien, que hubo una mejoría en este último tiempo pero tampoco los resultados nos ayudaron de visitante así que solo queda seguir mejorando".

Por otro lado, en relación a lo que Somoza pretende de su trabajo, el Cholo reveló: "Lo que me pide es que juegue de interno a la espalda de los cinco rivales, sin embargo trato de buscarla un poco mas abajo para tener un poco de continuidad con la pelota e ir creciendo desde ahí que es lo que me gusta en el sentido de armar y después estar ordenado, acomodarlo a Lautaro (Blanco), y al Pupi (Ferreyra) en lo defensivo" .

Y sobre el debut en Copa Argentina el viernes ante Sol de Mayo de Viedma, el polifuncional futbolista Canalla aseguró: "Sabemos que es un partido difícil, la última vez que le tocó a Central jugar con equipos así le ha costado y ha quedado eliminado. Sabemos que no podemos entrar relajados, que tenemos que entrar concentrados cien por cien y las ocasiones que tengamos debemos terminarlas y convertir. Ellos juegan, tienen su idea, su táctica pero nosotros tenemos lo nuestro y en base a eso tenemos que salir a ganar".