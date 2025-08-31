Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, el duelo entre Rosario Central y Sarmiento fue suspendido con 45 minutos por jugarse. Las intensas lluvias, presentes desde las primeras horas de la tarde en Junín, no permitieron que el partido se completara y ahora la Liga Profesional deberá reprogramarlo.

El Canalla venía encumbrado tras el triunfo en el clásico y quería repetir ante el Verde. Ariel Holan había decidido realizar una modificación en el once respecto de la victoria contra Newell's: Santiago López ingresó por Enzo Copetti.

Central dominaba el juego, pero no podía doblegar la defensa local. La más clara fue un cabezazo de Alejo Véliz que pegó en el palo izquierdo del arco defendido por Lautaro Acosta.

Si bien desde el arranque del partido se podían ver los charcos en el estadio Eva Perón, la situación empeoró con el correr de los minutos. Al finalizar el entretiempo, Andrés Merlos le comunicó a los jugadores que no estaban dadas las condiciones para continuar el juego.

El pronóstico augura que seguirá lloviendo en los próximos días, por lo que será imposible completar los 45 minutos restantes prontamente. La decisión la tomará la Liga Profesional, pero la fecha FIFA de la semana entrante será el momento ideal para ponerse al día con el fixture.