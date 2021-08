Central, en otra noche oscura, volvió a perder, esta vez ante Sarmiento, y ya suma tres partidos sin sumar en el torneo nacional. El Canalla no termina de levantar cabeza, jugó con equipo alternativo y prácticamente no pateó al arco. Sarmiento, que no había hecho goles en lo que iba del campeonato, se llevó tres puntos con gol de Graciani.

El primer tiempo no fue de lo más vistoso, ni mucho menos. El Canalla, con un equipo alternativo, nunca le encontró la vuelta y no tuvo la pelota, ni fue de contragolpe. Los de Junín, por su parte, se encontraron más con la posesión, pero tampoco fueron efectivos a la hora de lastimar en los últimos metros.

Con la vuelta de Gervasio Núñez, que se hizo manija del equipo, Sarmiento fue un poco superior e inquietó a Broun en algunas ocasiones, pero no como para merecer ir ganando en el encuentro.

La segunda mitad del Canalla fue más de lo mismo que la primera. Al equipo del Kily le sobraron ganas, pero no tuvo nada de juego, y la ansiedad de ir para adelante le jugó en contra en todo momento.

Sarmiento tampoco mejoró mucho, pero estar acomodado le alcanzó para no sufrir nunca, y tuvo la virtud de aprovechar la única clara que tuvo. A los 12 del segundo tiempo, Central quedó mal parado y los de Junín no fallaron para poner el 1 a 0, con gol de Graciani.

El DT canalla hizo cambios de todos los colores para cambiarle la cara al equipo, pero nada iba a cambiar a un Central que no juega, tampoco es compacto, y cuenta con niveles individuales muy bajos.